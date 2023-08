Por décadas, el cine de acción ha estado dominado por hombres, tanto en la dirección como en los protagonistas de esas historias. Vimos pasar a instituciones del género como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, o hasta a Jean Claude Van Damme, pero entre todos ellos también destacan mujeres, aunque nunca se han visto como una marca de éxito.

Eso es lo que Netflix busca en la protagonista de su nueva película, Heart of Stone, con su protagonista Gal Gadot, que desde que interpretó por primera vez a Wonder Woman en Batman vs Superman se dio cuenta que también podía hacer este tipo de cine.

“En ‘Wonder Woman’ es donde realmente obtuve mi confianza para hacer una película como esta, cuando me di cuenta de que había público para las películas de acción dirigidas por mujeres, protagonizadas por mujeres. Ahora que estamos aquí, estoy orgullosa y feliz”, contó la actriz israelí.

“Estoy de acuerdo con lo que dice Gal. Hay mucho espacio para más películas dirigidas por mujeres, y protagonizadas por mujeres en general, pero ciertamente en el espacio de acción; tengo tres hijas y quiero que crezcan viendo mujeres muy fuertes, geniales y admirables”, compartió el actor.

Gal Gadot sintió ese respaldo por parte de Dornan y todo el equipo de producción, y siente que han logrado una película con todos los ingredientes que pueden atraer al público gracias a esa convivencia sana. “Es como si incluyeras nuevas y mejores personas en tu vida, te abres a ellos, te sientes cómodo con ellos, Dornan es increíble en lo que hace. Un socio y un equipo increíble, y estoy muy feliz de haber podido hacer esta película con ellos”, reafirmó.

Pero no siempre ha sido así para ella. Durante el rodaje de escenas adicionales de la película La Liga de la Justicia, la famosa comenzó a tener problemas con el director Joss Whedon, quien entró tras la abrupta salida de Zack Snyder, lo que complicó el proyecto, y cambió el tono de la película, pero en esta ocasión, en Heart of Stone con Tom Harper al mando todo fue armonía para ella.

“Este proyecto fue simplemente divertirme. Fue estar en un grupo de personas que tienen el mismo objetivo común y quieren hacer una película que lo abarque todo, que emocione a las personas, que las conmueva, que sientan que se preocupan por sus personajes. Siento que cuando todos nos conocimos en los primeros días de hacer ‘Heart of Stone’, sabíamos que todos traíamos la misma energía, esperanza y deseos”, dijo la actriz.