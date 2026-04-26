Se robó el corazón de los mexicanos

Actor, director de teatro, comediante, estandopero, productor y maestro, Édgar Villa tiene una trayectoria de más de 30 años. Recibió el premio al mejor actor estudiantil en 1999. Años más tarde, en 2013, comenzó su carrera en el stand-up con una modesta fama y no paró de tocar puertas hasta esta gran oportunidad.

Actualmente, Édgar Villa es parte del elenco de La oficina, una versión muy mexicana de The office, que combina con su ocupación como maestro de teatro y comedia. La serie cuenta con un elenco enfocado en el humor de los personajes en una empresa de ventas de productos de limpieza.

Su anuncio como Aniv Rubio

La CCXP México 2025 fue el escenario perfecto para la presentación oficial de La oficina, confirmando a dos de los protagonistas, aunque para esa fecha no se sabían muchos detalles de la serie y del desarrollo de los personajes.

Presentaron a Fernando Bonilla, de 40 años de edad, como Jerónimo Ponce II, y a Édgar Villa Enciso, “Villita, como Aniv Rubio, el empleado “lamebotas” que hará de todo para sobrevivir. Un actor que hace tan bien su papel que más de uno de seguro ubicó a alguien de su trabajo que bien podría ser un Aniv. El personaje es el equivalente latino de Dwight Schrute.

A través de sus redes sociales, Villa pidió una disculpa por no hacer videos divertidos como el resto de sus compañeros de serie. Explicó que su madre había fallecido, que hicieron todo lo posible por cuidarla en un proceso complicado, pero que no lo lograron y perdieron la batalla.

Añadió que lo único que lo reconforta es que su madre se fue sabiendo que su hijo lo había logrado. La coincidencia de esta partida y la confirmación de la segunda temporada de la exitosa serie le dolió, pero entiende que así es la vida, dejándonos un recordatorio de que no todo es malo y que no importa cuánto tiempo lo intentes, en algún momento vas a lograr tus sueños. mostrando así la calidad de persona que es. Una razón más para querer mucho a “Villita” y, claro, a Aniv Rubio.