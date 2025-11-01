Se sometieron a operaciones estéticas

Estos procedimientos son llevados a cabo por especialistas, que mediante estudios previos y con la tecnología adecuada se encargan de mejorar la apariencia de una persona.

Kate del Castillo

La actriz mexicana que se realizó varios tratamientos de cirugía estética, entre las cuales fueron el levantamiento de las pómulos y cejas, logrando con ello adelgazar su rostro.

Jennifer López

La popular JLo también se ha sometido a varias cirugías estéticas que le han una mayor presencia y mayores oportunidad en su carrera.

Beyoncé

Es una cantante de pop famosa que se ha sometido a varias cirugías estéticas, como son rinoplastia, aumento de pecho y liposucciones.

Ricky Martin

Entre los tratamientos estéticos a los que ha recurrido el famoso cantante puertorriqueño se encuentra la rinoplastia.

Megan Fox

La actriz estadounidense se sometió a una cirugía de párpados, rinoplastia, implantes de senos, rejuvenecimiento de rostro, así como la aplicación de bótox.

Kate Winslet

Actualmente luce un cuerpo bello y sano. Ella se ha hecho un ligero pero importante retoque en la nariz.

Elsa Pataky

La actriz española se ha sometido a una rinoplastia, levantamiento de pómulos y pechos, que le han dado excelentes resultados.

Zac Efron

Cirugía reconstructiva de mandíbula confirmada. Cirugía estética puramente cosmética. Rumor y opinión de expertos.

Shakira

La famosa cantante se ha sometido a varias cirugías estéticas. Ella ha logrado transformar su espectacular figura debido a las cirugías estéticas.

Letizia Ortiz Rocasolano

La reina de España, quien también ha pasado por el quirófano para retocarse la nariz, hacerse bótox, liftings, entre otras cirugías estéticas.

Joe Jonas

El famoso cantante y actor ha optado por tratamientos no invasivos para mantener su rostro fresco y juvenil. Los injectables, como los rellenos dérmicos y toxinas, los utiliza para suavizar las líneas de expresión y prevenir la aparición de arrugas.

Jennifer Aniston

La actriz estadounidense también se ha hecho una operación de rinoplastia que le ha un mejor aspecto.

Vin Diesel

Cambios de cuerpo (volumen/peso) más que cirugía estética facial. Intervención estética significativa no comprobada.

Tom Cruise

Probables procedimientos cosméticos menores (rellenos, bótox, injertos de grasa), pero sin cirugía mayor confirmada.