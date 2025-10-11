Se suman a la Pachanga Antirracista

La Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC), invita a participar en la Pachanga Antirracista 2025, un festival multidisciplinario que celebra el reconocimiento a la diversidad cultural y visibiliza la lucha contra el racismo y la discriminación desde el arte, el goce y la palabra.

En el marco de esta cuarta edición, el Pabellón de Cultura Comunitaria se suma a la programación con una jornada especial que reunirá expresiones artísticas, talleres, música y danza urbana para todas las edades. Con estas acciones, la sede reafirma su vocación como punto de encuentro y participación ciudadana, donde el arte se convierte en una herramienta de diálogo, reflexión y celebración colectiva.

Actividades

Como parte del festival, el Pabellón ofrecerá una programación que refleja la fuerza del trabajo artístico comunitario y el espíritu de la Pachanga Antirracista.

Poesía con actitud: taller de rap con Markos IK. A través de la escritura y el rap, las y los participantes explorarán la poesía urbana.

Exhibición de break dance con South Essence y Pantera Grupos de baile urbano originarios de Tláhuac mostrarán su energía y talento en esta presentación liderada por el promotor cultural Bboy Rojo.

Beatbox y beatmaking con Xol-Tika: desde Xochimilco, el artista compartirá su experiencia sonora que conecta ritmo y emoción mediante las vibraciones del beatbox.

Presentación musical de Soul Cash Flow: colectivo del underground capitalino que combina hip-hop, R&B y soul con un espíritu independiente, autogestivo y auténtico.

Cierre con Magisterio (Ximbo y Van-T): el dueto de rap mexicano pondrá el broche de oro a la jornada con una presentación que honra la historia y el poder de la palabra. Asimismo, habrá un open mic comunitario: espacio abierto para compartir canciones, poemas o monólogos, conducido por Soul Cash Flow.

La Pachanga Antirracista 2025 se llevará a cabo del 4 al 12 de octubre en la Ciudad de México, con más de 40 actividades gratuitas que celebran la diversidad y la resistencia desde el arte, la música y la palabra.