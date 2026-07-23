Se unen para defender la chamba

¿Hasta dónde puede llegar alguien ante la amenaza de perder su trabajo? Esa es la premisa de La banda, protagonizada por Miguel Rodarte, Paulina Gaitán, Tessa Ía y Aldo Escalante.

Los actores interpretan a empleados de una fábrica de sanitarios cuyo dueño, encarnado por Jesús Ochoa, planea dejarles parte del negocio. Todo cambia cuando el dueño muere misteriosamente antes de formalizar su decisión y su hijo, interpretado por Fernando Bonilla, asume el control de la empresa y pone en riesgo las prestaciones, los contratos y la estabilidad de los trabajadores. “Aquí se enfrenta el bien común con el interés de una sola persona. El futuro de muchas familias frente al de un hijo mal habido que, además, no piensa usar ese dinero para nada bueno, por lo que vemos en la historia”, detalla Miguel Rodarte.

El actor añade que, a diferencia del heredero, los trabajadores destinarían el dinero al bienestar de sus familias y de toda la comunidad.

El pueblo unido, jamás será vencido

“Justamente de eso se trata, de las malas prácticas empresariales frente a la búsqueda de condiciones más justas para todos y, sobre todo, de respetar la voluntad del dueño, que nos veía como una familia”, señala.

Ante la amenaza de perder lo que han construido durante años, los personajes idean, en medio de una borrachera, formar una banda y secuestrar a su nuevo jefe para obligarlo a reconsiderar sus decisiones.

Entre planes criminales, fraudes empresariales y un humor ácido, Tessa Ía rescata de la serie, que estrena sus ocho capítulos en Vix, el sentido de comunidad y la forma en que todo un pueblo se une. “Me encanta el humor negro, ácido y absurdo de la serie, pero también que hable de algo tan valioso como la comunidad: de la importancia de las personas con las que compartimos la vida y de cómo podemos acompañarnos para salir adelante y cambiar la perspectiva frente a las desgracias”, dice la actriz.