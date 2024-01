La vedette Rossy Mendoza, una de las más importantes exponentes de Cine de Ficheras del México de los años 70, murió este 29 de diciembre.

“Fallece la ‘vedette’ y actriz mexicana María del Rosario Mendoza, mejor conocida como Rossy Mendoza, a los 80 años”, informó el programa De primera mano en su cuenta de X.

Un día antes, su hija Silvana Durán habló en el mismo programa para informar que su madre estaba muy grave, luego de estar 15 días hospitalizada por complicaciones del lupus que le diagnosticaron desde hace años.

“Mi mamá se encuentra muy grave. La tienen sedada para que no esté sufriendo de dolores de huesos, en el mismo pecho. No sabemos cuánto tiempo le quede, el pronóstico no es favorable”, dijo Silvana Durán.

La salud de la vedette comenzó a mermarse en agosto de 2023, luego de sufrir una aparatosa caída que le ocasionó fractura de cadera y de fémur, accidente que se repitió a principios de octubre, cuando se lastimó el otro lado de la cadera.