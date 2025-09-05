Se van en contra del novio de Villarreal

Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, se defiende de las críticas y afirma que, cuando lo llaman “mantenido” o bisexual, no están más que levantándole falsos y, además, descarta por completo la posibilidad de que continúe casado, como se ha dicho en los últimos días; afirma que es un buen partido para “la güerita consentida”.

No ha cumplido ni una semana, desde que la cantante dio a conocer que estaba dándose otra oportunidad en el amor y las criticas hacía ella y a su pareja no cesan.

La exintegrante de Límite compartió un post a lado de Cibad, con el que confirmó que había reanudado su vida amorosa, luego de la atropellada situación que marcó su divorcio con Cruz Martínez, con quien estuvo casada por 20 años.

Sin embargo, las reacciones que está relación ha generado en redes sociales no ha sido la más positiva pues, usuarios no solo señalan a Cibad, sino que la famosa también ha sido criticada, por el hecho de que el influencer es más joven que ella, aunado a que su divorcio se efectuó hace poco menos de un mes.

Mientras que fans de la intérprete de “Ladrón” le piden que espere más tiempo, para sanar sus heridas, sus detractores están acabando a Cibad, quien afirman que, si está a lado de la cantante, es por intereses económicos y para obtener mayor popularidad en sus redes sociales.