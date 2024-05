Luego de que Christian Nodal y Cazzu hicieran oficial su separación, las sospechas sobre el motivo han inundado las redes sociales, ya que como ocurrió con Belinda, los fans quieren saber a detalle el motivo de su ruptura cuando todo parecía ir bien.

Es así como a pocas horas de que la pareja diera la noticia, comenzó a circular una foto que ha desatado polémica, pues se trata de Nodal con Ángela Aguilar juntos, lo cual ha alimentado los rumores sobre el motivo de su separación.

La fotografía fue publicada por la cuenta @reinaveneenosa, quien usualmente da a conocer información de este tipo, en esta ocasión, se puede ver a Ángela en su celular mientras Nodal se encuentra a su lado viendo hacia otra dirección y en la publicación se lee: “Me dicen que Christian Nodal y Ángela Aguilar podrían estar juntos”.

Sin embargo, en la imagen no parece que estén interactuando, aunque algunos aseguran que la foto es de la noche del 23 de mayo y que habría sido tomada en una tienda en Houston, Texas en Estados Unidos, esto fue desmentido de inmediato. El intérprete de “Adiós, amor” ofreció un concierto el 23 de mayo por la noche en la Arena Monterrey, por lo que no hay forma de que haya viajado a Estados Unidos.

Sin embargo, se desconoce la fecha exacta de la fotografía, lo cual no confirma que haya algo más que una buena amistad entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, quien colaboraron juntos en 2020 con el tema “Dime cómo quieres”, además de que participaron en el homenaje a Vicente Fernández en los Premios Lo Nuestro 2022 junto a David Bisbal, Grupo Firme y Camilo.

Aunque también hubo rumores durante la relación de Cazzu y Nodal de que supuestamente Julieta no quería a Ángela, no existen pruebas de ello. Sin embargo, sus fans se han dedicado a defenderla asegurando que no podría haber una relación entre ella y Nodal, principalmente porque su padre, Pepe Aguilar, no lo permitiría, además de que la cantante actualmente estaría saliendo con Josh Ball, un jugador de la NFL.