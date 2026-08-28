Se volvieron populares con el tiempo

Cuando un artista lanza un tema o un álbum y no obtiene inmediatamente los resultados esperados, sabe que existe la posibilidad de que su música se vuelva un éxito en el futuro.“Radioactive”: Imagine Dragons

Se lanzó en 2012 sin hacer mucho ruido. No obstante, gracias a varios comerciales y tráileres, fue ascendiendo poco a poco hasta llegar al número 3 de la Billboard Hot 100, después de 42 semanas en las listas. Batió el récord de ascensión al Top 5 más lenta de la historia de las listas.“Running up that hill”: Kate Bush

Este éxito de 1985 salió en la cuarta temporada de Stranger things y rápidamente batió récords en el Reino Unido. Llegó al número 1 en las listas. Bush también consiguió el récord del sencillo que más tiempo estuvo en el número 1 de la Official UK Singles Chart, 37 años después.“Cruise”: Florida Georgia Line

Esta canción country se lanzó por primera vez en abril de 2012 y llegó a la posición 16 en la lista Billboard Hot 100, pero se desplomó fuera del Top 100 en febrero de 2013. Un par de meses después, Nelly versionó la canción y llegó al número 4 en la Hot 100 Chart, en su semana 34. Se trata de una de las escaladas al Top 5 más lentas de la historia.“Here”: Alessia Cara

El primer single de la canadiense se lanzó en la primavera de 2015, pero no debutó en la Billboard Hot 100 hasta agosto (en la posición 95) y le llevó 6 meses más llegar al número 5 de principios de 2016.“Truth hurts”: Lizzo

La famosa canción se lanzó en septiembre de 2017, pero entró en las listas hasta que apareció en la comedia romántica Someone great (2019). En septiembre de 2019, ya había llegado al número 1.“Last Christmas”: Wham

Antes de Bush, el récord lo tenían Wham y esta canción que celebró sus 36 años llegando a la cima de las listas, en 2021.“Thinking out loud”: Ed Sheeran

Es poco común, pero esta canción de su segundo álbum se quedó en el Top 40, mientras que otro sencillo (“Don’t”) escaló posiciones. No obstante, 19 semanas después, llegó al número 1. Se trató de la canción que pasó más tiempo consecutivo en el Top 40 antes de escalar hasta la cima.“You spin me round”: Dead or Alive

Esta canción, ahora tan famosa, se lanzó como sencillo en noviembre de 1984 y tardó 17 semanas en llegar al número 1 en el Reino Unido, en marzo de 1985. En ese momento, el grupo empezó a triunfar y el vocalista Pete Burns supuestamente afirmó que a la discográfica le desagradaba tanto la canción que él había pedido un crédito para grabarla con el trío de producción Stock Aitken Waterman. También obtuvo el número 11 de la US Billboard Hot 100 en agosto.“Can’t hold us”: Macklemore y Ryan Lewis

Se publicó por primera vez en agosto de 2011, como segundo sencillo del primer álbum del dúo. No llegó al número 1 de la Billboard Hot 100 hasta mayo de 2013, después de que el éxito internacional de “Thrift shop” atrajera la atención del público hacia su trabajo anterior.“Let her go”: Passenger

Esta canción agridulce se lanzó en julio de 2012, pero no llegó al Top 20 hasta noviembre de 2013. Alcanzó el Top 5 de la Billboard Hot 100 en febrero de 2014, pero sigue siendo el mejor éxito de Passenger.“Beggin”: Maneskin

El grupo de rock italiano tocó una versión de esta canción de 1967 (primero popularizada por Four Seasons) en X Factor Italia y publicó una versión de estudio en su EP de 2017. Cuando el grupo ganó Eurovisión, en mayo de 2021, la canción empezó a aparecer en las listas de Europa y más allá. De hecho, llegó al número 1 en las listas semanales de muchos países. Además, se hizo viral en Tiktok.“Welcome to the jungle”: Guns N’ Roses

Esta canción de 1987 no tuvo gran éxito ni en los EE. UU. ni en el Reino Unido cuando se lanzó en septiembre, pero según la fama del grupo iba creciendo, en 1988, fue subiendo puestos y llegó al Top 10 de las lista de los EE.UU. Después, se lanzó en el Reino Unido y entró en el Top 40 de allí.