Sean Combs apela sentencia

El rapero Sean “Diddy” Combs ha dado el primer paso en su intento por recuperar su libertad, luego de ser declarado culpable de usar las fronteras estatales para transportar personas con fines de prostitución. Según información publicada por TMZ, los abogados del rapero ya acudieron a un tribunal federal de Nueva York para iniciar con el proceso de apelación.

El medio reveló que, la tarde de este lunes, se interpuso la notificación de apelación y, a partir de entonces, tendrán un plazo de entre 4 a 6 semanas para presentar el escrito formal. En los documentos, además, se nombra a la abogada Alexandra A.E. Shapiro como su representante legal.

Fue el pasado 3 de octubre, cuando el intérprete fue sentenciado a más de cuatro años en prisión por dos cargos de transporte con fines de prostitución; sin embargo, se le absolvió de las acusaciones de crimen organizado y tráfico sexual.

Hasta el momento, “Diddy” permanece en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, pues aún no se le ha asignado una prisión definitiva.