Sean Combs, mejor conocido en el mundo de la música como Diddy, se encuentra en medio del escándalo pues su exnovia, la cantante Cassie, levantó una demanda en su contra en la que lo acusa de violación, abuso y tráfico sexual.

De acuerdo con información publicada por el diario New York Times y TMZ, Cassie acudió ante un juzgado federal en Manhattan, donde aseguró que a lo largo de 13 años, tiempo en el que mantuvo un noviazgo con el rapero, fue sometida a diferentes maltratos físicos, ya que Diddy “tenía arranques de ira incontrolables” y la golpeaba con frecuencia de forma salvaje, hasta el punto de dejarla completamente ensangrentada.

Además, afirmó que durante toda la relación, el rapero la acosaba con drogas y alcohol, la obligaba a llevar armas de fuego y la forzó, en varias ocasiones a sostener relaciones íntimas con varios acompañantes que él mismo contrataba con la única intención de grabarla. Dichos encuentros habrían ocurrido en diferentes jurisdicciones.

El último episodio de violencia entre la pareja, según se detalla en los documentos, sucedió en 2018, cuando Cassie intentó terminar la relación. En sus declaraciones la artista relató que esa noche fueron a cenar y después de discutir se dirigieron a su apartamento. Sean habría entrado por la fuerza, la besó a la fuerza, le quitó la ropa y abusó de ella, mientras le “decía que no repetidamente y trataba de alejarlo”.

Cassie también explica que no hizo nada, hasta ahora, por miedo, pues no solo era amenazada por su expareja, también por sus empleados, “Muchos llegaron a decirle que, si no volvía con él, su carrera en la industria del entretenimiento se acabaría”, se lee en los documentos.

Por si esto fuera poco, Cassie afirma que muchos de ellos fueron testigos de las brutales golpizas de las que era víctima, pero ninguno se atrevió a defenderla. “Después de años en silencio y oscuridad, finalmente estoy lista para contar mi historia y hablar en mi nombre y en beneficio de otras mujeres que enfrentan violencia y abuso en sus relaciones”, escribió la cantante en un comunicado que mandó a los medios de comunicación.

En tanto, los abogados de Diddy no solo han negado las fuertes acusaciones, sino que las calificaron como denigrantes; además, aseguran que, por al menos seis meses, Cassie intentó chantajearlo con publicar un libro sobre su relación a menos de que recibiera un pago de 30 millones de dólares; algo que contrasta con los señalamientos de Cassie, quien afirma que su ex intentó comprar su silencio ofreciéndole 10 millones, para que no lo demandara.