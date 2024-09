Sean Diddy Combs es arrestado

Sean Diddy Combs fue detenido por las autoridades federales en Nueva York, reportó el sitio estadounidense TMZ. Los hechos, aseguró el portal, ocurrieron este lunes 16 de septiembre, y está relacionada con el caso por presunto tráfico sexual que existe en su contra.

Según el portal, tras su arresto, el rapero fue llevado a la oficina de campo del FBI en Manhattan. Desde hace ya varios meses, Diddy enfrenta una investigación en su contra por diferentes cargos, entre los que destacan los delitos sexuales; incluso, y debido a la gravedad de las acusaciones, las propiedades que el cantante tiene en Beverly Hills y Miami fueron allanadas por las autoridades como parte de las averiguaciones previas.

Aunque no se conocen más detalles al respecto, el medio se comunicó con el abogado del artista, quien no solo lamento la situación que su defendido atraviesa; también destaca su importancia en el mundo musical. “Estamos decepcionados con la decisión de perseguir lo que creemos que es un procesamiento injusto del señor Combs por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos. Sean es un ícono de la música, Marc Agnifilo, un empresario autodidacta, un hombre de familia cariñoso y un filántropo que ha pasado los últimos 30 años construyendo un imperio”, cita TMZ.

Asimismo, Agnifilo negó todo tipo de señalamientos en contra del también productor y aseguró que seguirán cooperando con las autoridades para limpiar el nombre del músico. “(Sean) no es un criminal. Hay que reconocerle que no ha hecho más que colaborar con esta investigación y que se trasladó voluntariamente a Nueva York en previsión de estos cargos. Se trata de un hombre inocente que no tiene nada que ocultar y que espera limpiar su nombre en los tribunales”, finalizó.

El arresto se produce después de una serie de demandas legales que han involucrado a Combs, incluida una sentencia por un caso de agresión sexual en 1997 y que resultó en un fallo en su contra por 100 millones de dólares.