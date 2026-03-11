Sebastián Rulli apoya el uso de IA

Tras el estreno de la telenovela Mi rival en Estados Unidos, usuarios en redes sociales comenzaron a criticar la producción debido a su polémica introducción, hecha con inteligencia artificial (IA).

El protagonista de la historia, Sebastián Rulli, habló sobre el tema durante un encuentro con la prensa y compartió su postura sobre el uso de esta herramienta tecnológica en los melodramas. “Está padre innovar, utilizar las herramientas que hay. Habrá a quien le guste, habrá a quien no. Yo no lo juzgo. Hay escenas dentro de la secuencia de la entrada que están muy padres y otras que no tanto, pero creo que es el principio, nadie se puede ofender, no es la historia, está muy linda, a mí visualmente me agrada”, comentó el actor durante la alfombra roja de la película Socias por accidente.

Rulli también habló sobre el trabajo de su pareja Angelique Boyer en dicha cinta; el famoso externó la admiración que siente por ella, quien precisó, va a mostrar una faceta distinta a la que el público vio recientemente en proyectos como Doménica Montero. “Está muy contenta. Creo que la gente lo va a disfrutar mucho. También ver su dualidad, después de ser Doménica una mujer empoderada, con un carácter muy fuerte, verla ahora con gracia y con una sensibilidad diferente te hace reír”, confesó Rulli entre risas.

Santiago se encuentra estable

Durante la conversación con los medios, el actor también aclaró el estado de salud de su hijo Santiago, quien recientemente sufrió una lesión en la rodilla durante un partido de basquetbol, lo que lo llevó a ser operado de emergencia. “Bien, recuperándose, haciendo rehabilitación todos los días”, comentó.

La nueva producción protagonizada por Rulli, Mi rival, sigue la historia de Paloma García, una joven huérfana que se casa con el poderoso hacendado Porfirio Cruz. Su vida cambia cuando conoce a Renato Tirado durante la feria de San Luis, con quien surge una fuerte atracción que ella intenta ignorar por su matrimonio.