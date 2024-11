Secretaría de Cultura con menos presupuesto

Al asumir la Presidencia, Claudia Sheinbaum dijo que continuará con la austeridad y eso se refleja en el presupuesto que podría tener la Secretaría de Cultura el próximo año: 12 mil 81 millones 496 mil 999 pesos, dato publicado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025. Esta cifra es 28 % menor de lo que se aprobó para 2024 (que fue de 16 mil 754 millones 896 mil 906 pesos), es decir, 4 mil 678 millones 399 mil 907 pesos. De aprobarse esta propuesta de presupuesto, sería la menor suma que ha recibido la dependencia desde su creación en 2017.

Recorte

“El recorte es salvaje. Lo que se prevé es que la situación o seguirá igual o empeorará”, dice Gerardo Ochoa Sandy, analista cultural.

El especialista explica que la reducción de la cifra se debe a que en este año no se destinaron recursos para el Proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura ni a la compra de terrenos arqueológicos aledaños al Tren Maya. Esto se refleja en los recortes del 44 % tanto en la Subsecretaría de Desarrollo Cultural, como en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Sin embargo, estos proyectos no se han concluido y, pese a la reducción, Cultura los sigue considerando como parte de su estrategia programática de 2025, de acuerdo con el documento, junto con el Programa Nacional de Reconstrucción de inmuebles afectados por el terremoto de 2017.

“INAH va a continuar con las obras del Tren Maya, mientras que desciende el presupuesto, además de la dramática carencia que viene arrastrando a lo largo de todo el sexenio pasado”, agrega Ochoa Sandy.

Otros recortes

El especialista también advierte recortes en la Dirección General de Bibliotecas, del 9 %; en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) —con la Bodega Nacional inconclusa—, del 6.7 %, y la Cineteca Nacional, del 6 %, pese al aumento de salas en Cenart, Chapultepec y los 34 teatros del IMSS que se convertirán en cines.

La nueva Dirección General de Formación y Gestión Cultural, de la que será titular Lucina Jiménez (exdirectora del INBAL), no figura en el presupuesto; tanto Ochoa Sandy, como Eduardo Cruz Vázquez, especialista en políticas y gestión cultural, coinciden en que podría deberse a que aún no se ha creado.

Cruz Vázquez considera que esta propuesta de presupuesto deja ver que, al quitar el dinero que era para los proyectos prioritarios de Andrés Manuel López Obrador, “realmente los aumentos (a Cultura) han sido tírricos en el pasado”.

El analista destaca dos puntos a considerar ante la suma que plantea el PPEF. El primero es poner atención en las repercusiones que tendría en las políticas culturales de los estados de la República. El segundo es que el presupuesto “no refleja las modificaciones que están planteadas en el proyecto de cambio de reglamento interno de la Secretaría de Cultura, eso quiere decir que, por lo menos en 2025, la Secretaría no podrá hacer cambios sustantivos como áreas de nueva creación”.

Finalmente, Cruz Vázquez señala que la dependencia ha asumido más compromisos y eso no se refleja en el PPEF, por lo que lo ideal sería que los diputados de la comisión de Cultura pidan más dinero. “De no ser así, no sé qué tipo de tragedia se va a pintar. Es una prueba de fuego para Claudia Curiel y su equipo”, concluye.