Sector cultural genera más de lo que recibe

Para 2027, el Sector Cultura tendrá una inversión total de 20 mil 967 millones de pesos, apenas el 0.05 % de la inversión pública, lo que significan 155 pesos por habitante al año para garantizar el derecho de acceso a la cultura, así lo revela un estudio realizado por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, y que fue presentado en la mesa “El presupuesto del sector cultura. Entre crisis, promesas y desesperanzas”, coordinada por el especialista Bolfy Cottom.

Paulina Castaño, miembro de Fundar, detalló que los 20 mil 967 millones de pesos corresponden no solo a la inversión destinada a la Secretaría de Cultura, sino que incluye a otras secretarías que destinan recursos para el sector cultural, como la SEP, cifras que fueron analizadas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF). Dicha cifra se conoce como Subfunción cultural, que integra varios ingresos federales destinados al sector.

Menos recursos

Un dato más preocupante es que desde 2013 la Subfunción cultural viene en picada, ya que en ese año se registró la inversión total de 39 mil 380 millones de pesos para todo el sector cultura, lo que representa una disminución del 47 % en comparación con lo proyectado para 2027.

Detalló que, aunque apenas la inversión alcanza el 0.05 % de todos los recursos federales, la aportación al Producto Interno Bruto alcanzó el 2.8 %, lo que indica que la derrama económica nacional proveniente del sector cultural genera 50 veces más de lo que recibe al año. “Esta cifra permite dimensionar la distancia entre el peso económico de la cultura y los recursos destinados al sector, y es que el propio Proyecto plantea garantizar los derechos culturales, reducir las brechas sociales y territoriales y ampliar la participación de la gente, pero con estos recursos cumplir dichos objetivos será muy difícil”, explicó.

Otro dato revelador son los números con los que opera la Secretaría de Cultura, ya que, de acuerdo con el PPEF, se proyectan 15 mil 849 millones de pesos, de los cuales casi el 83 % son absorbidos en los gastos de pagos de nómina y operación, y apenas el 5.9 % en equipamiento y conservación de bienes, explicó Paulina Castaño.

Eduardo Cruz Vázquez, miembro del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (Grecu), señaló que una parte importante de las aportaciones del sector cultural al PIB provienen de las pequeñas y medianas empresas, pero la mayoría carece de apoyos y de estímulos. “La mayor parte de ese dinero proviene de un sector que ha sido maltratado, al que no se le han dado estímulos, y el gobierno jamás se ha preocupado por una política económica, porque ni siquiera se han reformado los marcos normativos básicos para la competitividad de las pequeñas y medianas empresas”, señaló Cruz Vázquez.

El analista añadió que se vive una desesperanza en el sector cultural, ya que el gobierno no brinda apoyos, no reforma leyes ni reestructura sus instituciones, y quienes pagan los platos rotos son “los miles y miles de profesionales desempleados del sector, que estudian y luego no encuentran empleo, y las miles de comunidades que no cuentan con servicios básicos como bibliotecas dignas”.

La Subfunción cultural integra varios ingresos federales destinados al sector.