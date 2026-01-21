Seguidoras de BTS no acuden a marcha

Las y los seguidores de BTS, la banda surcoreana, conocidos como ARMY, convocaron a una marcha pacífica que partiría del Metro Cuauhtémoc hacia las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ubicadas en la colonia Doctores, con el objetivo de exigir transparencia en los precios de los boletos.

Sin embargo, la convocatoria no tuvo la respuesta esperada. Desde primeras horas del día, únicamente alrededor de cuatro fans ingresaron a las oficinas del organismo para solicitar que se transparentaran los costos de las entradas, el mapa de asientos, los cargos por servicio y el contenido de los paquetes VIP.

El punto de reunión

A través de redes sociales, el grupo de Facebook BTS México Borahae World llamó a reunirse a las 9:00 de la mañana en la Profeco, ubicada en la calle Dr. Carmona y Valle 11, en la alcaldía Cuauhtémoc. No obstante, en el exterior del inmueble no se registró la presencia de seguidores.

La zona mantuvo su actividad habitual: el tránsito vehicular y peatonal fluyó con normalidad en la calle que conecta con la avenida Chapultepec, una de las principales arterias de la capital, mientras que los comercios y puestos cercanos operaron sin contratiempos.

Cerca de las 11 de la mañana, Andrea, integrante de ARMY, llegó al edificio gubernamental para esperar a sus amigas, quienes están exigiendo claridad en los precios tanto de este concierto como de futuros eventos. De acuerdo con la fan, los costos anunciados para México resultan poco accesibles.

Durante la conferencia “mañanera”, Iván Escalante, titular de la Profeco, informó que el organismo ha recibido más de 4 mil 476 quejas relacionadas con este caso. Asimismo, aseguró que se dará seguimiento a las peticiones de los fans.