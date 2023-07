La famosa cantante Selena Gómez, que inició su carrera siendo apenas una niña, y tomó gran popularidad a partir de los programas infantiles de Disney Channel, volvió a generar controversia en redes sociales.

Pero esta vez no fue por algo relacionado con Hailey Bieber o Kylie Jenner, sino con Francia Raísa, la joven que le donó un riñón a Selena, ya que la cantante padece lupus eritematoso sistémico.

Dicha operación prácticamente salvó la vida de Selena, hecho por el cual se sintió agradecida y lo expresó en una publicación que posteó en su cuenta de Instagram en el 2017. “Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón debido a mi lupus y me estaba recuperando. No hay palabras para describir cómo puedo agradecer a mi hermosa amiga Francia Raísa… Ella me dio el mejor regalo y sacrificio al donarme su riñón”, escribió.

La amistad entre ambas parecía inquebrantable, hasta que Selena Gómez hizo unas declaraciones que no fueron del agrado de millones. En una entrevista para la revista Rolling Stone, ella declaró que Taylor Swift era su única amiga en la industria, comentario que Francia no dejó pasar.

Desde entonces se desataron los rumores de que terminaron su amistad. Por lo anterior, los seguidores de Selena acosaron por mucho tiempo a Francia, cosa que la actriz expuso en una entrevista al medio norteamericano TMZ, donde pidió que la gente frenara el ciberacoso en su contra.

La actriz estadounidense Francia Raísa, quien forma parte del elenco de la serie How I met your father, cumplió años. En su cuenta de Instagram compartió algunas historias donde se le ve disfrutando de un buen momento acompañada de sus amistades.

Con lo que no contaba es que en este cumpleaños número 35 la misma Selena la saludaría. “Feliz cumpleaños a este ser humano especial. No importa a dónde nos lleve la vida, te amo”, fue el mensaje que causó revuelo entre los usuarios.