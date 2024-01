Selena Gómez podría cantar música regional mexicana, la cantante estadounidense, con orígenes mexicanos, encarnará en una película a la legendaria intérprete Linda Ronstadt, la estadounidense que cantó con el corazón varios temas del regional mexicano acompañada de mariachi.

Aunque se desconocen detalles de la biopic, ambas cantantes han dado pistas del proyecto, Selena publicó una foto leyendo las memorias de Linda de 2013, Simple dreams.

Además del parecido físico de Selena con Linda, otra coincidencia es el canto y el origen mexicano de ambas. Linda Ronstadt, actualmente de 77 años, grabó en 1986 el disco de música mexicana tradicional con mariachi Canciones de mi padre, con el que logró dos millones y medio de ventas en los Estados Unidos, el álbum es uno de los más vendido en el idioma no inglés de la historia discográfica estadounidense.

Dicho disco contiene temas como “La cigarra”, “Los laureles”, “La charreada”, “Hay unos ojos” y “Dos arbolitos”, los cuales interpretó en español y con mariachi. El disco le valió un premio Grammy en la categoría de mejor interpretación mexicana estadounidense. Selena podría cantar en español si en la cinta se muestra esta faceta de la vida de Linda.

Linda Ronstadt cumple un sueño con Selena

En Instagram, Linda Ronstadt, mayormente conocida por sus temas de rock, folk y country, celebró que sea Selena Gómez quien la vaya a interpretar en la película sobre su vida, la cual estará a cargo del manager de Ronstadt, John Boylan, y el cineasta James Keach, que también produjeron en 2019 el documental Linda Ronstadt: the sound of my voice que puede verse en Prime Video.

Ronstadt, considerada la primera mujer latina en tener éxito en la música en inglés, nació en el seno de una familia mexicana estadounidense en Tucson, Arizona. Desde el inicio de su carrera defendió sus raíces latinas e incluyó música mexicana en su repertorio.

Gomez, también de orígenes mexicanos, contó la semana pasada en el podcast Smartless que piensa abandonar su carrera musical después del álbum que piensa sacar este año.