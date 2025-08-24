Selena Gómez lanza set de maquillaje

La cantante y actriz Selena Gómez anunció a través de Instagram una colaboración bastante “picante” entre su marca de maquillaje y un condimento en polvo usado por millones de personas.
Gómez anunció que su marca Rare Beauty hizo una colaboración con Tajín, uno de los condimentos favoritos de muchos por su sabor ácido, salado y picante. La publicación rápidamente llamó la atención de miles de personas, y cuenta con más de 700 mil “likes” y más de 3 mil reposteos. Rare Beauty es una marca de maquillaje fundada por Selena en 2019, está inspirada en su tercer álbum de estudio, Rare, y ha tenido un gran éxito.
¿Qué incluye?
El resultado de tan curiosa colaboración es un set que incluye dos productos en tamaño completo: un Soft Pinch Liquid Blush en Chamoy, un rubor líquido en tono rojo marrón profundo y Positive Light Luminizing Lip Gloss en Clásico, un gloss terracota intenso con destellos dorados.
La colaboración es edición limitada, por lo que sí quieres comprar uno antes de se agoten, deberás hacerlo en las páginas de Sephora, Sephora México o Rare Beauty, con un costo de 730 pesos.