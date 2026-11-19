Casi tres meses después de que Selena Gómez rechazara las acusaciones de fraude relacionadas con Wondermind, plataforma de bienestar y salud mental fundada en 2021, la cantante quedó fuera del proceso legal luego de que los demandantes retiraran la demanda de manera voluntaria.

“Selena está satisfecha con la desestimación del caso y espera dejar atrás este asunto”, declaró su abogado, Mathew S. Rosengart, a la revista estadounidense People.

Retiro

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por la publicación, los demandantes desistieron voluntariamente de la querella, con lo que pusieron fin al proceso legal en el que también estuvieron involucradas la madre de Gómez, Mandy Teefey, y su exsocia comercial Daniella Pierson.

La demanda fue presentada originalmente el 13 de agosto por las compañías Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind LLC, que acusaron a las tres mujeres de proporcionar información falsa sobre la infraestructura, los recursos financieros de la plataforma y su liderazgo.

La actriz presentó una moción para desestimar el caso, al señalar que las acusaciones carecían de fundamentos para demostrar su participación en algún fraude. También insistió en que debía quedar excluida del procedimiento.

Además, explicó, a través de su abogado, que aceptó respaldar el proyecto de su madre, en el que realizó una inversión y adquirió una participación minoritaria, sin asumir responsabilidades administrativas ni operativas.

Designaciones

La defensa sostuvo que la dirección de la compañía estaba a cargo de Teefey y Daniella Pierson, quienes eran codirectoras ejecutivas y miembros del consejo de administración. Mientras tanto, Selena ostentaba los cargos de directora de impacto y jefa de marketing.

A través de la demanda, los inversionistas buscaban recuperar sus aportaciones, obtener una indemnización por daños y perjuicios y el pago de los honorarios de sus abogados. Entre sus argumentos, señalaron que no se habían concretado las alianzas ni las iniciativas anunciadas por la empresa, además de que una aplicación, que se había prometido desarrollar, nunca se materializó.

La plataforma Wondermind ofrece a sus usuarios herramientas prácticas para priorizar su bienestar mental, entre estas artículos y guías elaborados por expertos.