Selena Quintanilla, la reina del tex-mex

La popularidad de Selena como cantante comenzó a crecer rápidamente y sus horarios y viajes interfirieron con sus horarios escolares, así que su padre hizo que dejara la escuela cuando estaba en octavo grado, a pesar de que una de sus maestras quería denunciarlo. Tras estudiar a distancia, Selena obtuvo un diploma de secundaria a sus 17 años y se inscribió en la Universidad de Pacific Western para estudiar administración de empresas.

Durante los primeros años, Selena hacía giras que apenas le daban ganancias a la familia para pagar la comida y la gasolina del autobús que utilizaba para asistir a sus presentaciones. En 1984 grabó su primer álbum, titulado Selena y Los Dinos, con el que exploró la música tejana, un género que históricamente había sido dominado por hombres.

Si bien la artista no sabía hablar español, su padre consideraba que era importante que su música estuviera relacionada con su herencia, así que durante las sesiones de grabación de su primer álbum aprendió español fonéticamente. El músico Rudy Treviño, fundador de los Tejano Music Awards, descubrió el talento de la artista, y años más tarde ganó el premio a la vocalista femenina del año en 1987 y nueve años consecutivos después.

El ascenso de la reina

Constantemente la banda era rechazada en distintos lugares de Texas, por la edad de sus integrantes y porque su vocalista era una mujer. Esto no fue un impedimento para Selena, quien le dio frescura y proyección internacional a este género, siguió grabando música texana y lanzó los álbumes The new girl in town (1985) y Alpha (1986), y los LP Muñequito de trapo (1986), And the winner is... (1987), Preciosa (1988) y Dulce amor (1988).

Tras verla en vivo, el sello latinoamericano EMI se interesó en Selena y le propuso firmar un contrato, mientras que Sony Music Latin ofreció el doble de lo que EMI había ofrecido. Pero Abraham Quintanilla se quedó con esta última, y el 17 de octubre de 1989 se lanzó su primer álbum como solista, con el título de Selena.

Un año más tarde salió el disco Ven conmigo (1990), gracias al cual su popularidad creció en México y fue certificado como Platino. El primer videoclip que grabó fue de la canción “Buenos amigos”, junto al cantante Álvaro Torres, y recibió una nominación en los Billboard Music Awards.

Su tercer trabajo discográfico, titulado Entre a mi mundo (1992), fue considerado como “un álbum de descubrimiento” y se convirtió en el primer disco de una artista de tex-mex en vender más de 300.000 copias. Según Miami Herald y San Jose Mercury News vendió más que los de cualquier artista tejano.

En 1993 lanzó Selena Live!, un disco que contiene canciones en vivo y otras en estudio, que ganó un Grammy al mejor álbum de música mexicana-estadounidense en la 36 entrega de los premios Grammy y mejor álbum del año en los Tejano Music Awards. Ese mismo año, Selena apareció en dos episodios de la telenovela mexicana Dos mujeres, un camino, los cuales rompieron récords de audiencia.

Su incursión en la moda

Durante la época del álbum Ven conmigo (1990) Yolanda Saldívar se acercó a la familia Quintanilla afirmando ser la fan número uno de Selena, ella le pidió permiso a su padre para formar un club de fans y se autodenominó como presidenta. Saldívar se convirtió en una amiga muy cercana de Selena, quien jamás se imaginó que años más tarde la asesinaría. Selena quiso incursionar en el mundo de la moda y abrió dos boutiques llamadas Selena Etc, las cuales eran gestionadas por Saldívar, quien se destacó por su capacidad para manejar el club de fans. Se estima que la artista ganó más de cinco millones de dólares gracias a estas boutiques.

Mientras que su ropa se vendía fantásticamente, lanzó Amor prohibido en marzo de 1994, este se convirtió en uno de los álbumes latinos más vendidos en Estados Unidos y en el segundo tejano en más de vender 500 mil copias.

¿Cómo murió Selena?

La familia Quintanilla se dio cuenta de que Saldívar estaba malversando dinero tanto del club de fans como de las boutiques, así que le hicieron el reclamo directamente y la destituyeron de sus cargos, sin embargo, ella poseía documentos financieros que la familia necesitaba, así que siguieron en contacto.

En la noche del 30 de marzo Selena fue al motel Days Inn en Corpus Christi, donde estaba hospedada Yolanda Saldívar, el encuentro fue para recoger unos registros bancarios, pero estaban incompletos, así que Selena regresó el 31 de marzo al motel para pedirle a Saldívar todos los documentos.

Saldívar le mencionó que había sido violada, así que Selena la llevó al hospital, pero los médicos no encontraron evidencia. Cuando regresaron al motel, de nuevo comenzaron a discutir por los documentos y Yolanda Saldívar sacó un revólver Taurus 85 calibre 38 y le disparó a Selena en el hombro derecho. La bala impactó la arteria subclavia y le provocó una grave pérdida de sangre, Selena corrió al vestíbulo del motel, donde pidieron asistencia médica y antes de desmayarse mencionó las palabras “Yolanda Saldívar, habitación 158”, así que la policía y el FBI emprendieron la búsqueda de Saldívar.

Selena falleció a la 1:05 p.m., luego de ser llevada al hospital Corpus Christi Memorial, donde los médicos hicieron todo lo que estaba a su alcance, pero no lograron salvarle la vida.