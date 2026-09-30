Selena se filtra hacia el Óscar

Selena Quintanilla, la cantante de Tex Mex asesinada en 1995, tiene una posibilidad de llevarse el premio Óscar gracias a una realizadora mexicana.

El cortometraje Marga en el DF, producido por Karla Luna Cantú, está siendo empujado para llegar a la categoría final del galardón de la Academia estadounidense, pues luego de ganar en el Palm Springs International Short Fest 2026, califica para ser nominado a los premios de la Academia.

En México será estrenado en octubre y es parte de la sección oficial de corto ficción del Festival Internacional de Cine de Morelia. “Estrenó en Sundance y luego ganó ahí, vamos a ver qué sucede, pero estamos viendo llegar al ‘short list’ del premio”, dice Luna.

Colaboración

La historia, una coproducción entre México, Estados Unidos y República Dominicana, sigue a una mujer que llega a México para visitar a su esposo que está haciendo una residencia médica, llevándose ella una sorpresa. “Sucede alrededor de la muerte de Selena, que termina siendo un símbolo importante para el corto, lo que pasa le cambia la vida”, comenta la productora.

Con Iñarritu

Karla ya sabe lo que es estar camino al Óscar, luego de haber producido Bardo, de Alejandro Gonzáñez Iñárritu, que en 2022 fue la contendiente mexicana para ser considerada por la Academia. Con el llamado “Negro” inició siendo su asistente cuando se paró por unos meses la preparación de Digger y el realizador optó por Bardo con locaciones en CDMX.

La entrevistada había estudiado cine en Los Ángeles y, cuando estaba a punto de salir, fue entrevistada por The Hollywood Reporter. En esa plática, Luna Cantú dijo que le gustaría trabajar con González Iñárritu, una productora leyó el artículo y coincidió con que Iñárritu buscaba una asistente. “Fue una metamorfosis dolorosa, pero muy buena, después decidí independizarme”, apunta la productora.

Además de Marga en el DF, Luna asistirá al certamen moreliano con el corto Sobremesa, que dirigió y que también compite en la sección oficial.