Selena y Benny celebran su boda

El cuento de hadas de la cantante Selena Gomez y Benny Blanco apenas inicia. La pareja unió sus vidas en una íntima, pero lujosa ceremonia que se llevó a cabo en Santa Bárbara, California.

Aunque intentaron mantenerlo en secreto, desde hace varias semanas, se filtró a los medios la fecha y hasta el lugar de la boda, lo que puso en alerta a los famosos.

Sin embargo, a pesar de los rumores y recompensas millonarias por la primer fotografía de Gomez vestida de novia, la celebración no solo se realizó, sino que contó con la presencia de una decena de estrellas y detalles tan románticos y divertidos como su propia historia de amor.

Una fuente cercana a los recién casados reveló a la revista People que la noche estuvo llena de amor y como prueba de ello es que tanto Gomez como Blanco decidieron escribir sus votos: “La ceremonia conmovió hasta las lágrimas a los invitados. Ellos escribieron sus propios votos, que fueron divertidos y sentimentales a la vez”, dijo.

Momentos únicos

Otro de los momentos que más llamó la atención fue la participación de un famoso DJ, nada más y nada menos que el productor y músico Mark Ronson, quien ha estado detrás de éxitos como “Uptown Funk” y “Valerie”.

Entre la lista de invitados no solo destacaron los familiares de los novios, también figuras como Paul Rudd, Paris Hilton, Camila Cabello, Cara Delevigne, Zoe Saldaña y Édgar Ramírez, con quienes protagonizó la cinta “Emilia Pérez”. Además de Taylor Swift y Ed Sheeran, encargados de dedicar algunas palabras a la feliz pareja.

El encargado de entregar a Selena en el altar fue su abuelo, David Michael Cornett, así lo reveló Mandy Teefey, la madre de la novia en redes sociales: “¡Fue un cuento de hadas hecho realidad y fue sumamente conmovedor ver a mi padre acompañarla hasta el altar! Besos y abrazos”, escribió.

Pero no solo los asistentes a la ya conocida “boda del año” disfrutaron de una noche mágica, los protagonistas también se dejaron llevar y celebraron su amor por todo lo alto: “Estuvieron brillando toda la noche, y tanto Selena como Benny no podían dejar de sonreír. Había tanto amor en la habitación”, agregó la fuente.

Las primeras fotografías de la boda fueron publicadas por la ahora señora Blanco, las cuales acompañó con la leyenda: “9.27.25”, el día más importante de su vida.