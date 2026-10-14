Selma Blair causa disturbios en un avión

Selma Blair fue detenida luego de agredir a dos azafatas porque impidieron que abriera la puerta del avión en que viajaban y que, en ese momento, seguía en marcha; en un audio, grabado por otro de los pasajeros del vuelo, se puede escuchar a la actriz gritando con visible desesperación y es que, uno de sus representantes ya ha explicado que una urgencia médica fue lo que la puso en ese estado.

El incidente tuvo lugar el domingo, 11 de octubre, en uno de los vuelos de la aerolínea Delta Airlines, en donde viajaba Selma, con destino a Queens, Nueva York (EE. UU.), como ha dado a conocer TMZ.

Agresión

En el audio de la central de comunicaciones de la aerolínea se puede escuchar a uno de los empleados reportando que la famosa habría mordido a una de las azafatas, mientras que a la otra de ellas la habría golpeado, provocando que su nariz sangrara, esto debido a que ambas impidieron que se acercara a la puerta del avión.

En ese mismo audio se escucha solicitar atención médica para revisar a las empleadas y se detalla que las lesiones que sufrieron fueron leves. Uno de los usuarios que viajaba en el mismo vuelo que Selma, compartió un audio con TMZ, en donde se escucha a la actriz gritar desesperadamente.