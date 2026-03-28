Semillas de Sabines da frutos

En la velada “Sabines: 100 años de su poesía”, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez dio a conocer los resultados del programa Semillas de Sabines, iniciativa impulsada por el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), en coordinación con diversas bibliotecas de la capital del estado.

Al respecto, Gabriela Abarca Flores, directora del ITAC, puntualizó que desde que se enteraron de la celebración por el centenario del natalicio de Sabines se preguntaron cómo podían conmemorar esa efeméride, y entonces recordaron que el poeta solía decir que la vida le había brindado dos oportunidades: la de poder leer y la de poder escribir poesía.

Bajo esa idea nació el programa Semillas de Sabines, el cual se implementó en coordinador con la licenciatura en Escritura Creativa de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) y varias bibliotecas públicas de Tuxtla. “Nosotros creemos que la poesía debe estar al alcance de todas y todos, y que cada persona tiene una voz que merece ser escuchada”, indicó Gabriela.

Legado

Compartieron que las bibliotecas que se sumaron a esta iniciativa están ubicadas en las colonias El Jobo, 24 de Junio, Terán, Centro y San Roque.

En tanto, Rolman Josué Constantino, coordinador de Semillas de Sabines, refirió que mediante este proyecto desarrollaron el valor de la palabra en la herencia de Jaime Sabines. “Nuestros estudiantes y maestros se dedicaron a dar talleres de creación literaria en las bibliotecas públicas de nuestra ciudad, en donde recordaron el gran legado de la palabra; aquí creemos que la palabra es de todos y para todos”, externó.

Después de la entrega de reconocimientos a los talleristas que formaron parte del programa, Ángel Torres Culebro expresó que se encontraba muy emocionado por el hecho de que muchos niños y niñas participaron en esta iniciativa. “Creo que es un momento extraordinario para pasarlo en familia con las letras y las poesías, sobre todo de nuestro gran escritor Jaime Sabines”, añadió.