Semillero Creativo abrirá sus puertas

Autoridades destacaron que el programa se ampliará en función de la estrategia nacional de seguridad que coordina la Secretaría de Gobernación. Cortesía

Sin especificar una fecha de reapertura, ni cuándo se emitió la convocatoria para ocupar los puestos de docente y promotor, la Secretaría de Cultura afirma que el Semillero Creativo de pintura en San Luis de la Paz, Guanajuato, cerrado en enero, volverá a abrir sus puertas.

Un medio de comunicación informó sobre la inconformidad de las madres de familia ante el cierre del semillero, ya que ninguna autoridad se ha acercado a ellos para exponer los motivos para no continuar con las clases ni con el docente. “Un Semillero no depende de los profesores sino del interés de la comunidad, por lo que desde finales del año pasado se está conformando nuevamente el Semillero en cuestión, con las autoridades correspondientes y siguiendo la línea de contratación ordinaria para sus docentes”, señala la Secretaría de Cultura en una nota informativa.

Además, sobre el futuro de los Semilleros que, dijo Esther Hernández, encargada de la Dirección General de Vinculación Cultural, estos se ampliarán en función de la estrategia nacional de seguridad que coordina la Secretaría de Gobernación, las autoridades reconocen que los Semilleros forman una línea de trabajo conjunta. “Ninguna institución, más que la propia Secretaría de Cultura del gobierno de México es la encargada de definir la existencia de los Semilleros Creativos; sin embargo, se reitera que este programa trabaja en conjunto con los programas de atención a las causas y de atención social”, señalan en el texto.

La Secretaría de Cultura añade que “la Dirección General de Vinculación Cultural coordina y define a los Semilleros Creativos y actualmente trabaja en proyectos con diversos estados y municipios para la implementación de otros más”. Finalmente, destaca que en el caso particular del Semillero del municipio de San Luis de la Paz los motivos de su cierre fueron: que las actividades realizadas no seguían la metodología del modelo; operaba en un domicilio particular, que hacía funciones particulares para familiares del profesor, y los informes no coincidían con lo reportado, “entre otras anomalías, perdiendo su función real en el espacio en el que fue concebido”.