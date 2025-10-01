Semillero de Cine proyecta su talento

El Semillero Creativo de Cinematografía de Querétaro, que forma parte del programa Cultura Comunitaria de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC) de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, celebra un nuevo logro: uno de sus cortometrajes, dedicado al patrimonio biocultural del estado, fue seleccionado en el Festival Internacional de Cine Calibélula, en Cali, Colombia.

Cabe recordar que los Semilleros Creativos son grupos de formación artística y comunitaria que se integran por infancias y juventudes que viven en zonas en condiciones de vulnerabilidad social.

Tras la nominación, coordinador del Semillero, el docente y cineasta Miguel Alfredo Rosales Vázquez comenta: “La idea del cortometraje es promover el patrimonio biocultural del estado de Querétaro e inculcar en los participantes qué significa: un conjunto de naturaleza y cultura”.

Lo más importante, agrega, es los niños y jóvenes, más allá de que obtengan reconocimientos en festivales, es que aprendan a reflejar sus inquietudes y a valorar lo que crean día a día.

El proceso de creación permitió a las y los participantes comprender que el patrimonio cultural también incluye a lo biológico y lo cotidiano: las flores que se llevan a las fiestas, los bordados otomíes o la gastronomía local, demás de los monumentos, códices o piezas arqueológicas.

Experiencia transformadora

Para Sophie, de 15 años, una de las creadoras del cortometraje, la experiencia fue transformadora: “Me emocionó muchísimo aprender más sobre Querétaro, porque yo nací aquí y sé que es increíble.

Y agrega que tiene interés por seguir contando historias a través del cine: “Me gustaría hacer cortos sobre equidad de género, porque es un tema que me interesa mucho. Este proyecto me enseñó que a través del cine se pueden aprender cosas nuevas y reflexionar sobre distintos temas”.

El cortometraje, realizado de manera colectiva por 14 niñas, niños y jóvenes, se proyectará el 3 de octubre en el Teatro San Fernando de Cali, Colombia.