Semillero de Títeres cosecha triunfos

El Semillero Creativo es un espacio en el que infancias y juventudes tienen la oportunidad de aprender, crear y desarrollar habilidades. Cortesía

El Semillero Creativo de Títeres en Tepotzotlán, Estado de México, es un espacio en el que infancias y juventudes de la comunidad encuentran la oportunidad de aprender, crear y desarrollar habilidades artísticas que enriquecen tanto su formación como su crecimiento personal.

Con la dirección de María de la Luz Martínez González, el grupo se consolida como un espacio de expresión artística y cultural que fomenta la creatividad y promueve el trabajo colaborativo. “El Semillero es de títeres; sin embargo, abarcamos y nutrimos el fomento a la lectura. También les damos artes plásticas, pintura y cartonería, porque todas esas disciplinas enriquecen. Por ejemplo, cuando realizamos presentaciones o escenografías que deben ser pintadas, ellos ya saben combinar colores, sombrear y manejar esas cuestiones técnicas”, comenta la docente.

Arte y comunidad

Uno de los aspectos más importantes del Semillero es que además de la enseñanza de técnicas artísticas, impulsa la unión familiar de sus integrantes. Padres y madres de las y los participantes se comprometen de manera activa y voluntaria; apoyan en la logística de los eventos y se convierten en colaboradores en la creación de materiales y la organización de actividades.

“Poquito a poquito, se han ido involucrando las mamás. Ahora los papás son tramoyas, sostienen las mamparas en la parte de atrás para que no se caiga el ciclón, las amarran a las sillas y ahí se quedan durante los 40 minutos que dura la presentación” señala.

A escena…

La dedicación de este Semillero Creativo ha llevado a sus integrantes a participar en varios festivales y eventos culturales de relevancia local y nacional, lo que les permite visibilizar el trabajo realizado, entre otros se encuentran: el Festival de Cine Histórico de Tepotzotlán (2021 y 2022); el de Títeres de Cuautitlán Izcalli (2023); la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería (2024), así como la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México (2024).

También destaca su participación en el Magno evento de Cultura Comunitaria Tengo un Sueño, en las ediciones 2023 y 2024. En esta última, varios de sus integrantes se distinguieron por su interpretación de una simpática jabalina, un personaje clave dentro de la historia.

“Les he dicho que quien no tiene nervios no tiene emoción. Los nervios son naturales, pero una vez que pisan el escenario, se les olvida. Estos niños ya no tienen miedo a las entrevistas. Son muy participativos y no temen a la escena”, añade Martínez González.

El Semillero Creativo de Títeres en Tepotzotlán tiene como objetivo fortalecer el tejido social y generar un sentido de identidad y pertenencia. “Los Semilleros son una oportunidad no solo para descubrir los talentos y fortalezas de las y los niños, sino para nutrirlos. Además, encuentran en ellos un lugar seguro”, concluye la docente.