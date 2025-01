Señala Paulina Mandujano plagio a su obra

El resultado del proyecto. Cortesía

La artista Paulina Mandujano no quedó conforme con la explicación que dieron los creadores Oster Stone y Alen Estone en redes sociales, tras la polémica sobre unas pinturas que hicieron en Chiapa de Corzo.

De acuerdo con Mandujano, sus ilustraciones de una chiapaneca y un parachico fueron plagiadas y pintadas por Oster Stone y Alen Estone en unas gradas en el citado Pueblo Mágico, sin darle el debido crédito.

“Hola, amistades y personas en general. Los que me conocen saben que soy una persona que no le gusta meterse en conflictos y que evito a toda costa estar en situaciones incómodas, pero la verdad es que este tema me tiene muy desconcertada y más que nada demasiado triste”, señaló.

“Soy chiapaneca, nací en Tuxtla. Me dedico a ser ilustradora y animadora de tiempo completo, le pongo mucho empeño y amor a mi trabajo pero es muy triste ver como tus esfuerzos son blanco de plagio y son usados para una de mis más grandes metas que es hacer algo para mi estado y sin consentimiento”, refiere.

“Vi esta serie de publicaciones donde básicamente personas y el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, o sean quienes sean las personas, simplemente toman tu trabajo y sin avisar, sin notificar, sin mencionar al artista original, sin pagar, pasando por encima crean ‘proyectos’ atribuyéndose el crédito, hacen uso de este y se lo apropian, sin mencionar que obviamente hubo algún tipo de presupuesto para hacerlo. La verdad es que no se qué pensar o cómo sentirme, simplemente es algo que me entristece mucho”, abundó.

Las pinturas que forman parte del mural titulado 22 de enero subida, del parachico fueron inauguradas el pasado 21 de diciembre en Chiapa de Corzo por el Sistema DIF Municipal, con la intención de rendir homenaje a los personajes principales de la Fiesta Grande.

Asimismo, indican que es “un proyecto del arquitecto Jesús David Escobar Vidal, director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, y resultado del talento de los muralistas Edwin Antonio y Carlos Alberto Alfonso Chacón, quienes con su dedicación y esfuerzo dieron vida a este mural que será un atractivo más de nuestro bello municipio”.

Nota aclaratoria

Después de las reacciones por parte de Paulina Mandujano, el muralistas Oster Stone emitió la siguiente nota aclaratoria: “Soy arquitecto y pintor, egresado de la Unach. Mi hermano Alen, pintor y tatuador con amplia experiencia en el medio. Tenemos 20 años de experiencia en el arte muralista. Nuestra técnica principal es la pintura en aerosol, y a lo largo de nuestra trayectoria hemos trabajado en diversos proyectos artísticos y colaborativos. En relación a la polémica reciente, quiero aclarar lo siguiente: la obra plasmada en las gradas de Chiapa de Corzo es completamente distinta a la de la artista que ha expresado su inconformidad. Las diferencias son evidentes en las proporciones, profundidades, luces, sombras y otros aspectos técnicos”.

De igual forma, expuso: “Como muralistas, somos ejecutores de ideas que nos imponen como referencia. Esto significa que no podemos replicar literalmente las imágenes que nos presentan, sino que realizamos propuestas propias basadas en dichas referencias. Si en algún caso una propuesta coincide en formas o elementos, esto no puede considerarse plagio. Quiero enfatizar que respeto profundamente el trabajo de la artista y valoro su talento. Mi intención nunca ha sido perjudicar a nadie, sino aportar desde mi experiencia y creatividad a cada proyecto en el que participo”.