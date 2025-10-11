Señalado de no respetar símbolos de EU

Recientemente, Bad Bunny se convirtió en tendencia, pues durante un partido de playoffs de los New York Yankees se observó al puertorriqueño sentado mientras el público interpretaba el tema patriótico “God bless America”.

En las imágenes captadas, los asistentes a su alrededor sí se pusieron de pie, lo que hizo que fuera más visible la indiferencia de Benito, nombre real del reguetonero, quien con esta actitud lanzó un desafío a Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Este gesto generó un debate en redes sociales; por una parte, comentarios conservadores lo señalaron de falta de respeto a los símbolos estadounidenses. Por su parte, Trump ha arremetido duramente contra el boricua y la NFL por designar al cantante como el show del medio tiempo el próximo 8 de febrero.