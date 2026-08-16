Señalan a Kenia Os por supuesto robo

Una nueva polémica salpica a Kenia Os y esta vez está relacionada con “Belladona”. La cantante fue señalada por un supuesto “robo” de la canción, luego de que trascendiera que el tema habría sido pensado originalmente para Belinda y Danna antes de llegar al repertorio de la intérprete de “Malas decisiones”.

La versión desató una discusión entre seguidores de las tres cantantes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Medios retomaron los señalamientos sobre el supuesto origen de “Belladona”, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial que permita afirmar que Kenia Os haya cometido plagio o se haya apropiado indebidamente de la composición.

Canción

“Belladona” fue lanzada como parte del universo musical de K de Karma, proyecto con el que Kenia Os presentó una imagen más atrevida tipo femme fatale. El tema aparece acreditada a Kenia Os, Matthew Rey, Ismael Cano Jr., Mechi Pieretti y Michael Rincón, mientras que la producción corrió a cargo de MiSHNRZ.

La polémica cobra especial relevancia por la relación previa entre Kenia, Belinda y Danna Paola. Kenia Os y Belinda ya habían colaborado para “Jackpot”, lanzado en 2024, mientras que Danna Paola también ha sido vinculada recientemente con Kenia y Belinda.

Kenia rechazó recientemente las versiones que buscan enfrentarla con otras artistas y denunció una campaña de desprestigio alrededor de su nombre. Hasta ahora, no existe confirmación pública de Belinda, Danna o Kenia Os que permita establecer que “Belladona” utilizó material de aquella colaboración sin autorización.

La canción fue lanzada en enero de 2026 y, posteriormente, quedó integrada en K de Karma (Apple Music Edition). Actualmente, forma parte de los temas más reconocibles de esta etapa de la cantante.