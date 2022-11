Sencillo de Taylor Swift hablaría sobre un aborto espontáneo

Este fin de semana Taylor Swift podría encontrarse en su mejor momento, pues no solo acaba de comprometerse con su novio Joe Alwyn, sino que su nuevo disco, Midnights, se ha convertido en el más escuchado de la historia durante las primeras 24 horas de su lanzamiento.

Sin embargo, varios de sus fans han asegurado que tanto la cantante está atravesando por un momento sumamente difícil, el cual quedó plasmado en una de las canciones de su disco. Según los usuarios, el tema “Bigger than the whole sky”, en el cual Taylor se refiere a una gran pérdida, lo que ha provocado que muchos piensen que la cantante estaba embarazada pero sufrió un aborto espontáneo en los últimos meses.