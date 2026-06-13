Sentía el latido de los corazones: Downs

Lila Downs fue la encargada de darle la bienvenida al mundo en el Estadio Ciudad de México, en el show inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto a Maná.

La oaxaqueña subió al escenario con un sencillo vestido blanco con detalles en morado y accesorios que asemejaban una vestimenta típica de los tiempos precolombinos.

Tras su participación en este magno evento, que tuvo otros invitados como Los Ángeles Azules, Belinda, Shakira y J Balvin, la mexicana habló sobre su sentir al representar al país frente a millones de ojos a nivel internacional. “Fue tan emocionante porque sentía el latido de los corazones de las personas alineados con el canto, con la grandeza de México, con nuestros ancestros, con el juego de pelota. ¡Qué viva México!”, señaló.

Uno de los puntos que los fans de Lila señalaron en redes sociales fue que el discurso fue dado en inglés y, aunque Downs no respondió directamente, publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram. “Kumí ña’a t?’un ñuu, va’a México. Pueblos del mundo, bienvenidos a México. People of the world, welcome to Mexico”, se puede leer, dejando ver que sigue enalteciendo sus raíces.