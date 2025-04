La actriz Mariana Seoane confesó que, aunque en algún momento de su vida planeó convertirse en madre, los acontecimientos no siguieron el rumbo que había anticipado y pronto desechará de sus óvulos que congeló.

Durante una de las dinámicas del programa Netas divinas, donde se discutía “la vida soñada de la eterna soltería”, Seoane fue cuestionada sobre si alguna vez se arrepintió de no haber tenido hijos. Sin titubear, la cantante respondió que no se arrepiente en absoluto. Explicó que la enfermedad de su madre la hizo sentirse “llena” emocionalmente, y que nunca sintió ese vacío que muchas personas asocian con la maternidad.

Más adelante, Mariana reveló que sí había considerado la posibilidad de formar una familia. De hecho, congeló sus óvulos con la intención de usarlos en el futuro, cuando encontrara a la persona adecuada. No obstante, decidió que no quería ser madre soltera, y al ver que no se concretó ese proyecto, optó por no ser mamá.