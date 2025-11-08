Seoane ofrece amor sin brujería

Mariana Seoane viene renovada con su nuevo tema “Bruja” al estilo tumbado y con la oportunidad de abrirse al amor, aunque resalta que no forzaría a un hombre a amarla con ciertos hechizos.

Seoane presentó a los medios de comunicación su más reciente lanzamiento musical luego de hacer una pausa obligada por el deceso de su mamá, Stella García. Pero Mariana sabía que la vida debe continuar.

Así, cargado de muchos simbolismos, presentó el videoclip de la canción “Bruja” y, ante los reporteros, se denominó como una “bruja blanca”. “Ahora, en el tumbado, ya tenemos que hacer letras bonitas, con contenidos hermosos, por eso nos permitimos hacer una canción que me identificara, porque yo sí me considero una ‘bruja blanca’, conectada con los cuatro elementos (fuego, tierra, aire y agua)”, detalló.

Pero la actriz y cantante aclaró que su autodefinición de bruja es por el misticismo que la rodea, “no de la bruja que hace vudú ni esas cosas para tener un hombre, de esas no”, puntualizó entre risas. “Saben que yo tengo un tema con el amor, a ver si mi mamá ya me manda al bueno (galán). Si yo hubiera hecho conjuros, ya tendría a quien yo quisiera”.

De su faceta en el tumbado, dijo que anhela hacer colaboraciones con el talento “pesado” como Peso Pluma, Tito Double P, Gabito Ballesteros y Luis R. Conriquez.