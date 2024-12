Mariana Seoane no tiene empacho en reconocer que hay un propósito de Año Nuevo que nunca ha podido cumplir: se trata de el de dejar el alcohol, pues a pesar de que siempre ha tenido las intenciones de hacerlo, uno de sus mayores placeres es tomar una copa.

No ha sido un año sencillo para la cantante, pues este 2024, su madre Stella García volvió a ser diagnosticada con cáncer, sin embargo, durante la víspera de la Navidad mostró gratitud por contar aún con la presencia de su progenitora y todo lo que ha aprendido en últimas fechas.

La intérprete de “Mermelada” pasó la Nochebuena en compañía de su familia y algunas de sus amistades más entrañables, como es el caso del director de escena Luis Pardo, mejor recordado por su trabajo en la telenovela Rebelde.

A pocos de que comenzaran los festejos de Nochebuena, Mariana decidió hacer una transmisión en vivo con su “ejército de amor”, como llama a su grupo de fans, los cuales la cuestionaron si ya se encontraba brindado, cosa que la cantante negó, afirmando que aún era muy temprano para beber.

De hecho, uno de los propósitos que Seoane suele tener es el de dejar de beber, pero hasta la fecha no ha podido cumplir, debido a que disfruta mucho de la bebida, como confió a Venga la alegría. “Dejar de tomar. Soy felizmente borracha, lo saben, amigos, no lo puedo evitar, es el deseo culposo que no puedo dejar”, dijo.

También contó que de los rituales que se llevan a cabo el último día del año, suele usar ropa interior roja para atraer el amor, aunque con humor reconoció que parecen no tener efecto en ella.