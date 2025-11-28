Sergio Andrade con nueva música

Cumplir 70 años, el 26 de noviembre, quizá emocionó a Sergio Andrade, pues tras dos décadas de estar escondido, publicó en su blog un texto titulado: “Memorias y crónicas de un viejo rabo verde”. En su mensaje, Andrade aparece relajado, saludando a sus seguidores desde lo que describe como “un bellísimo rincón de nuestro planeta”. Con evidente entusiasmo expresó que “lanzará un nuevo material, nuevas canciones que incluyen once piezas cantadas y una instrumental”.

El productor detalló que su nuevo proyecto saldrá a la luz el 2 de diciembre de 2025. Según lo compartido, el álbum contendrá canciones escritas durante su estancia en Hastings, Inglaterra.

Durante el video de reaparición, Andrade pidió a su audiencia que “sintieran cariño, afecto por la música, por la vida, por la existencia”.

Su anuncio ha generado cierto revuelo mediático por el historial judicial que persigue a Andrade, quien hasta la fecha enfrenta al menos cinco acusaciones por corrupción de menores.