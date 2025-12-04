Sergio Antonio fue bautizado

Samuel Antonio y Melissa celebraron el primer sacramento de su pequeño Sergio Antonio. La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de San Patricio, donde sus padrinos asumieron con solemnidad la promesa de velar por su fe y su alma, en un momento cargado de emotividad. Posteriormente, los invitados se dieron cita en un bello salón para continuar el festejo. Familiares cercanos compartieron una tarde muy feliz y expresaron su mejores deseos para el pequeño