Sergio Arau planea documentar redadas

Con más de tres décadas de residencia en Los Ángeles, tiempo en el que ha observado cómo esa ciudad transita entre los criterios de una presidencia y otra, Sergio Arau sostiene que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enaltece un discurso de persecución, acoso y violencia.

El músico mencionó que mientras se realizaron las primeras redadas del ICE en diferentes puntos de EU, ideó realizar un proyecto que documentara cómo se estaba ejerciendo la política migratoria en ese país. “Empezaron las redadas y planeamos hacer un documental de ‘los expedientes mexicanos’, que respondiera por qué hay tantos mexicanos en Estados Unidos. Muchos gringos no tienen ni idea de por qué Los Ángeles, San Francisco, San Diego están en español, es así de absurdo”, dijo el realizador de la película Un día sin mexicanos.

Para Arau el humor es una herramienta para abordar temas complejos y retomando la tradición de la sátira política mexicana, sostiene que los asuntos serios deben mirarse con ironía. “Cuando ocurre una tragedia masiva, inmediatamente surgen chistes. A veces el humor permite entender mejor lo político, lo económico o incluso lo trágico”, reflexiona el músico.

Bajo esta idea, y a través de su personaje Lazlo de la Vega, Arau se desprende de su identidad para habitar el escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris donde presentará Tocada y fuga, espectáculo que “empieza como en un género tipo Nirvana y termina en reguetón. Es una mezcla que parece caótica, pero tiene sentido”.

Lazlo, según Arau, tiene 348 años de vida y no tiene fecha de caducidad, lo que lo vuelve inmortal. Desde esa perspectiva, nace un show que mezcla teatro, música y crítica social con espíritu de cabaret contemporáneo.