Un superhéroe que cobra por sus acciones es el próximo proyecto del rockero Sergio Arau en el mundo de la novela gráfica y el cine. Cashman, nombre del personaje, ya cuenta con los bocetos para comenzar a hacer el cómic y de ahí brincar a la pantalla grande. “No es mexicano, sino de EU, es alguien que estudió en Harvard, está en infomerciales y todas esas cosas. Creo que me voy a tardar un año en la novela”, adelanta brevemente Arau.

De festejo

El exintegrante de Botellita de Jerez estuvo presente en la función única de su cinta Un día sin mexicanos, que cumple 20 años de haber sido estrenada. La película aborda lo que pasaría si en California de pronto desaparecen todos los connacionales y no hay quien haga su trabajo, causando caos entre los estadounidenses en todas sus labores.

Antes de la función, Alejandro Pelayo, director de la Cineteca, anunció para sorpresa del propio Arau y Yareli Arizmendi, actriz y escritora del filme, que este tendrá una pequeña corrida en sus salas en fecha por definir. “Lo dijo, ya se comprometió”, dijo feliz Yareli, instantes después de lo ocurrido.

Hasta el día de hoy, Un día sin mexicanos solo está disponible en DVD, editado hace años, o en internet, donde es subida ilegalmente, sin posibilidad de otras salidas. Arau explica que uno de los socios era español y la compañía desapareció, entonces hay que renovar los derechos.

“Está en negociaciones con abogados, aún no se concreta nada, estamos definiendo cosas. Tenemos amigos que les ha pasado que tienen un éxito, la venden (la creación) y luego ni se las dejan ver (lo nuevo) y sacan otra cosa que no tiene nada que ver. Lo que queremos es tener capacidad de decisión, porque sino, se la van a pasar haciendo chistes de la sirviente y el jardinero y no queremos eso, nosotros tenemos otra visión”, explica el músico.