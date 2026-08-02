Sergio Fachelli, a favor de la IA

El cantante uruguayo Sergio Fachelli, considerado un clásico de la balada en español por temas como “O todo o nada”, “Volveré” o “El único que te entiende” indicó que él está a favor de la Inteligencia Artificial en la música, pero aclara que la herramienta debe estar “sometida” al sentimiento.

“A mí me tocó crear e impulsar la carrera en la etapa de las disqueras, pero después tuve que adaptarme a las redes sociales y las nuevas herramientas, tuve que aprender a acercarme de nuevo al público”, reconoció el también compositor.

A Fachelli se le recuerda que la IA ya hizo canciones de cumbia y salsa que son un éxito. Y a la pregunta sobre si la balada también podría crearse con la tecnología, respondió. “No estoy en contra como herramienta, pero debe estar a la orden tuya, es como un asesor”, dijo enfático el autor. “Si lo dejamos a su responsabilidad, ahí no habrá una inteligencia emocional, habrá una falta de feeling, sentimiento y empatía con el público, y eso es lo que caracteriza a la balada”, reafirmó el vocalista.

Con el paso de los años, y el romanticismo, Sergio asegura que hay muy buenos sucesores del género de la balada y puso como ejemplo a Pablo Alborán.