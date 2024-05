A unas horas del estreno del programa Tentados por la fortuna!, Sergio Mayer, titular de este nuevo show de TV Azteca, no le agobia el rating de este nuevo proyecto televisivo.

“No tengo presión por el ‘rating’ y que se consiga en el menor tiempo, eso lo tendrán que ver los ejecutivos. Yo cumplí con el objetivo de poner mi experiencia en la pantalla”, comentó el actor que, en esta nueva emisión, será El dios de las tentaciones.

En el show, 12 aventureros vivirán una expedición al explorar las ruinas de Olympos, en Turquía; durante cuatro semanas harán todo lo posible por ganar el gran premio de 5 millones de pesos. No será fácil, pues tendrán que enfrentar tentaciones. Mayer será el ángel o demonio, el encargado de “tentarlos”, para desviarlos de sus objetivos.

“Se puede ver de dos formas, dicen que puedo ser el dios o el diablo de las tentaciones, yo solo opino que trato de facilitarles la vida, pero ellos son los que tomarán las decisiones; es como la vida misma, hay quien se arriesga y hay otros que no lo hacen”, precisa.

Con este papel doble de ángel o demonio, el polémico Mayer expresó que esta vez no tuvo que actuar, porque es parte de su personalidad. “Quienes me vieron en ‘La casa de los famosos’ saben que no tengo máscaras, llevo 40 años en el medio, así que puse mi personalidad y experiencia para este nuevo reto”, detalló el conductor.