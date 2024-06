Hace unos días, Sergio Mayer Mori apareció en una alfombra roja usando un bolso de mujer y aunque aseguró que para él la ropa no tiene género, eso no lo salvó de las críticas que recibió en las redes sociales.

Aunque él no ha contestado a ninguna de los ataques, quien sí decidió hablar fue su padre, Sergio Mayer y en un reciente encuentro con los medios, salió en defensa del joven. El ex-Garibaldi destacó que ni la ropa ni la apariencia de alguien debe ser motivo de agresiones, y que la gente debe aprender a ser mucho más tolerante

“Los que critican son los que tienen algún complejo, alguna tontería en la cabeza que se la pasan criticando. Hay que ser respetuosos, tolerantes, incluyentes”, dijo para el canal de Youtube de Edén Dorantes.

Incluso, destacó que en pleno 2024 la moda ha cambiado y lo que antes se consideraba exclusivo para el género femenino, ahora puede ser usado por quien quiera; es más, confesó que él también usa artículos que no precisamente se encuentran en la sección de hombres de una tienda. “Yo traigo dos aretes y traigo una blusa de mujer, me siento a gusto, me siento a todo dar”, agregó.

Al igual que su hijo, Mayer también ha sido criticado por su manera de vestir, como en 2019 cuando llegó a la gala de los Premios Platino luciendo una falda larga o por las veces que ha aparecido con las uñas pintadas.