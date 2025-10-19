Sergio Mayer, encantado con su hijo

Durante un encuentro con la prensa, Sergio Mayer hablo de la participación de su hijo en La Granja VIP. Asimismo, reaccionó al controversial descuido que tuvo mientras se bañaba. El exintegrante de La casa de los famosos México no dudó en dar su punto de vista sobre el papel que está desempeñando su hijo en La Granja VIP.

“Extraordinariamente bien. ¿Ustedes cómo lo ven? Mi opinión es lo de menos… Sergio genera su contenido solo, no necesita de nadie… Él entró por un tema personal, a demostrarse él mismo a dónde puede llegar. Y tampoco es una prueba de talento. Es encontrarse con la naturaleza, con los animales. Y eso es él. Lo que están viendo ahí es Sergio”, comenzó a decir.

Mayer también habló sobre su filosofía al educar a su hijo, resaltando que los valores y principios que le inculcó se han visto reflejados en su actitud en el reality: “Todo. Y lo absorbió. De adolescente lo batió, lo escupió, se lo pasó por el Arco del Triunfo, pero es parte de ser adolescente. Y hoy lo veo y veo que, que sí le cayeron los veintes. Y contento con él”.

En cuanto al polémico momento en el que su hijo se desnudó durante la transmisión, Mayer fue categórico con los reporteros que lo cuestionaron al señalarles: “¿Tú cómo te bañas?“.

Asimismo, destacó: “Pues te metes a bañar normal. O sea, si hay gente voyerista que lo quiere estar viendo, pues eso es su tema, ¿no? Él se mete a bañar y, y generó polémica y siempre le he dicho que no tiene por qué avergonzarse de su cuerpo, ni de su sexualidad, ni de nada. Y es él, él es orgánico y me encanta, me encanta que sea así“.