Sergio Mayer lo dice sin problema: “Fue maravilloso ser un ojete, me divertí mucho”. El actor y ahora diputado habla así de su personaje en la comedia Qué huevos, Sofía, en la que interpreta al ejecutivo de una pastelería que, aunque casado, sostiene una relación con su secretaría; es prepotente con las mujeres de su equipo y se aprovecha de cualquier mínima debilidad de los demás, para sacar ventaja.

La cinta, que estrenará el próximo día 27 en cines comerciales, tiene en su elenco principal a Giovanna Romo (Backdoor); Liliana Arriaga, “La Chupitos”; Yanet García y Ricardo Peralta, bajo la dirección de Carlos Santos (Señora influencer y Chilangolandia). “No me preocupa que me mienten la madre, que digan que soy así (como el personaje) y eso, pero la gente es inteligente y sabe que no es así”, comenta durante una función especial del largometraje, en un complejo ubicado al sur de la Ciudad de México.

En el evento estuvo acompañado por el realizador y parte del elenco. Mayer recuerda que acababa de salir de La casa de los famosos México cuando le llegó la invitación de sumarse al proyecto. “Dijeron ‘necesitamos a un ojete’ (alguien que trata de dañar a los demás) y le pasé por la mente a Gio (Romo). Me dijo ‘oye, está medio fuerte, hace cosas muy feas’, pero dije ‘entre más ojete el personaje, mejor’”, recuerda el famoso.

Santos, el director, apunta que no conocía a Mayer hasta que llegó al set y se encontró con alguien que podía esperar sin problema hasta dos horas para entrar a escena. “No tiene nada que ver con su personaje, eso lo puedo asegurar”, subraya el creativo.

Qué huevos, Sofía aborda la historia de un grupo de mujeres y un gay que se salen de la pastelería comandada por Mayer, donde sufren maltratos, para fundar su propia compañía.

El personaje de Mayer no los dejará salirse con la suya, haciendo cualquier cosa para evitarlo. “Lo que tiene la película es que no es la típica mujer que busca el amor, por el contrario, quieren cumplir sus sueños”, destaca el histrión.