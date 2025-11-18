Sergio Mayer explota con Ferka

Sergio Mayer reaccionó ante los dichos de Linet Puente pero, especialmente, de Ferka, que hace unos días, durante una de las emisiones de La Granja VIP dio su opinión acerca de la relación amorosa que Sergio hijo y Natalia Subtil sostuvieron, cuando él era menor de edad; el diputado ha mostrado indignación frente al desconocimiento de las panelistas acerca de situaciones de índole legal.

Durante la semana, Adal Ramones presentó un clip en donde Sergio Mayer Mori cuenta cómo conoció a Natalia, durante el rodaje de una cinta donde compartían créditos y, la sorpresa que le causó la noticia de que, en poco tiempo, esperaban a Mila, pues, en ese momento, todavía tenía 17 años.

Mientras que Linet indicó que, por la forma en que Mayer Mori había narrado los hechos, sugería que, en esa época, conquistar a Natalia, una mujer 10 años mayor que él, había supuesto una clase de triunfo; Ferka comentó que, si bien, cuando concibieron a la menor, Sergio todavía tenía 17 años, ya era mayor de edad cuando recibieron a su pequeña.

Pero no fue sino hasta que Ferka usó su cuenta de X para volver a abordar el tema, que Sergio Mayer reaccionó visiblemente molesto, al referir altisonantemente que la actriz hablaba desde el desconocimiento de lo que dicta la ley en México. “No es abuso, a nadie forzaron, y vean los videos de SMM (Segio Mayer Mori) en que menciona que no fue la primera vez, basta”, escribió ella.

Le responden

“Tu estupidez no tiene límites, asesórate con un abogado” escribió Sergio Mayer Mori. Más tarde, la panelista borró el tuit de su cuenta de X.

Además, durante una entrevista que el también actor tuvo con la comunicadora Ana Luz Salazar, se refirió a Ferka como una persona “estúpida”: “Es muy delicado lo que están haciendo y, no se dan cuenta que se están metiendo en un problema legal, hay leyes que protegen a los adolescentes, independientemente, que digan que no fue un abuso, vi un comentario de Ferka de que no fue abuso porque fue con su consentimiento, no puede haber consentimiento de un menor, está en la ley, es un desconocimiento total y absoluto, las hace hacer comentarios realmente estúpidos y, cuando haces comentarios realmente estúpidos, te hacen quedar como una estúpida, no tengo otra expresión para ella, yo creo que debería de consultar un abogado antes de hablar de tanta estupidez porque se mete en problemas legales”.

Desconocimientos

Más tarde, Mayer publicó una serie de capturas de pantallas del buscador de internet, donde, a través de un texto, se desarrolla qué acciones impulsan la apología del delito, como justificar un crimen o al autor de este, actuar que sugirió que Linet y Ferka tuvieron al dar a conocer su opinión. “Los niveles de estupidez de Linet Puente y Ferka por su falta de empatía, de conocimiento legal y moral, al minimizar y normalizar un delito como es el estupro, haciendo apología del mismo, revictimizando a la víctima, por el hecho de ser hombre, aunque la realidad es por ser mi hijo, rebasa los límites de la tolerancia”.

Fue así que el diputado fue directo con las conductoras y pidió una disculpa de las mismas, arrobando en su publicación a la cuenta oficial de TV Azteca pues, de no hacerlo sugirió, podría recurrir a instancias legales. “Les recomiendo consultar a sus abogados para que les expliquen las consecuencias legales por la apología del delito, o se disculpan, o procederemos”.