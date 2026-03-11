Sergio Mayer, fuera de reality

La casa de los famosos vivió una noche llena de sorpresas, y es que, a tan solo tres semanas de su estreno, Sergio Mayer fue eliminado de la competencia.

El ex-Garibaldi era considerado como uno de los concursantes más fuertes, por lo que su expulsión dejó en shock al resto de los habitantes de la casa. Mayer, se integró de último momento al reality y su participación se vio envuelta en polémica cuando se reveló que pidió una licencia para ausentarse de su puesto como Diputado federal para formar parte del programa.

¿Cómo fue su salida?

Sin embargo, su experiencia en la edición mexicana del reality no fue suficiente en esta ocasión y terminó eliminado luego de permanecer hasta el final en la sala de expulsión junto a Julia Argüelles.

Sergio Mayer, exintegrante de La casa de los famosos, fue entrevistado brevemente por la producción para ofrecer sus primeras declaraciones tras abandonar el programa.

El actor explicó que su estilo dentro del juego se basa en una estrategia agresiva y en la manipulación, aunque reconoció que en esta ocasión no fue bien recibida por el público: “Me siento raro, me hubiera encantado tener una mayor estadía y continuidad, a eso entramos todos, pero me encanta jugar con fuego, aunque el público decidió que me quemara; así es mi juego, lo asumo y lo confronto”.

Mayer agregó que cambiar su estrategia habría significado no ser fiel a su propia forma de competir. “No pasa nada, esto es así, lo disfrutamos, aquí continuaremos un tiempo más. Eso sí, el público nunca se equivoca; eso se respeta siempre y se reconoce”, concluyó.