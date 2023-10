Hace unas semanas, Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, reveló que atravesó una fuerte depresión después de terminar una relación amorosa, pero ahora que se encuentra mucho mejor, el actor compartió cómo se sentía antes de descubrir que tenía problemas de salud mental.

Durante una entrevista que le concedió al programa de espectáculos La mesa caliente de la cadena Telemundo, el actor relató el estado en el que se encontraba hace algunos meses. “Uno se da cuenta cuando no está bien, cuando las cosas no solamente no se te dan, sino que uno no las está buscando”, declaró en la entrevista. “Uno no está haciendo lo que debe hacer y se siente como vacío”.

Sergio Mayer Mori explicó que crecer en la era de las redes sociales, basando “nuestro valor” en aspectos como la “belleza” o los seguidores, afecta seriamente a los seres humanos. “Entonces, llega un momento en el que, en lo personal, me di cuenta (de) que estaba muy vacío y me sentía muy mal”, explicó.

Además, confesó: “No tenía ganas de levantarme en las mañanas, de hacer mi música o castings, o de ver a mi familia, y eso para mí fueron estas banderas rojas y decir ‘algo no está bien’”. El actor de 25 años señaló que fue tras percatarse de esas situaciones que recurrió a su mamá, Bárbara Mori, para pedirle ayuda.

“Despertarme un día en la mañana llorando, ir con mi mamá y decirle ‘¿sabes qué?, necesito ayuda’”, le contó a las conductoras del programa. “Ella, como el hermoso ser humano que es y muy buena madre, obviamente me extendió la mano y me dijo ‘claro que te ayudo’”.

Fue entonces que Sergio Mayer Mori comenzó a asistir a terapias, a reunirse más con su familia y a tomar las riendas de su vida. En un reciente encuentro con varios medios de comunicación, Sergio Mayer Mori destacó que es importante hablar de la depresión, porque muchas veces las personas no saben que la padecen.