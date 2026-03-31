Sergio Mayer quiere gobernar CDMX

La reciente polémica por su participación en La casa de los famosos, lejos de alejar al legislador Sergio Mayer de la política, parece haber reforzado su intención de seguir en ese camino. Recientemente reveló que una de sus metas es llegar a gobernar la Ciudad de México.

En medio de los cuestionamientos que aún lo rodean, Mayer estuvo como invitado en el programa del periodista José Luis Guerra, donde fue cuestionado sobre sus aspiraciones. “Me encantaría ser jefe de gobierno”, dijo.

Sin embargo, dejó claro que no se trata de un objetivo inmediato, sino de un plan a largo plazo. El ex-Garibaldi aseguró que, un paso así de importante, requiere de tiempo y mucha preparación, por lo que no será sino hasta dentro de dos sexenios más que busque hacer realidad sus pretensiones. “Tiene que ser por lo menos en unos 12 años, tengo la edad perfecta para seguirme preparando en dos periodos más”, agregó.

¿Qué dijo la gente?

Las declaraciones de Mayer causaron todo tipo de reacciones en redes sociales. Recordemos, hace tan solo unas semanas decidió pedir una licencia para separarse, de manera temporal, de su puesto como diputado federal y así poder ingresar al reality de Telemundo.

Su decisión generó fuertes críticas del público, incluso al interior de Morena (partido al que estaba afiliado) al interior del partido y derivó en un proceso en la Comisión de Honestidad y Justicia, que resolvió suspender temporalmente algunos de sus derechos partidarios.