Sergio Mur nació en Madrid hace 47 años (en 1977). Inició la carrera de Química, pero fue precisamente en la época universitaria cuando descubrió su pasión por la interpretación, un mundo que ya no abandonaría. Su rostro es más que conocido en la pequeña pantalla desde hace dos décadas, puesto que ha desfilado por algunas de las series más exitosas de los últimos tiempos.

Su trayectoria como actor comenzó a trazar una línea ascendente y vertiginosa después de debutar, en 2002, en la serie de Telecinco 20 tantos. Pocos meses después, también apareció en un capítulo de El comisario y en otro de Un paso adelante, mientras se estrenaba en teatro con la obra El Madrid de Alatriste y de los Literatos. Por si fuera poco, el joven Mur también hizo sus primeros pinitos como presentador en el programa infantil Los Lunnis.

Un rostro conocido

Su popularidad empezó a crecer cuando fue reclutado para el papel de Pedro en SMS (Sin Miedo a Soñar). A partir de ahí, el actor madrileño empezó a encadenar apariciones en series de la talla de Sin tetas no hay paraíso, Arrayán o Cuéntame como pasó.

Otro proyecto trascendental para Sergio Mur fue Física o Química. A nivel profesional, este trabajo le valió para ganar el premio Shangay Express a la mejor interpretación en televisión de 2010, pero mayor fue la cosecha obtenida a nivel personal.

En esta serie adolescente, el intérprete defendió el papel del profesor Jorge, quien mantenía una relación con su compañera de trabajo Verónica (Olivia Molina). Lo cierto es que ambos actores tuvieron tanta física en la realidad como química en pantalla. En 2011 comenzaron una relación que sigue presente hasta la actualidad. Tienen dos hijos en común: Vera (2012) y Eric (2015).

Posteriormente, el madrileño trabajó en Gran reserva. El origen (2013) y se adentró en el mundo de las telenovelas, apareciendo en títulos como Reina de corazones, El Señor de los Cielos o Papá a toda madre.

Las chicas del cable, Servir y proteger, Memorias de Idhún o Amar es para siempre han sido otros proyectos recientes en su carrera. Este mismo año se le ha podido ver en las series 4 estrellas y El extraño retorno de Diana Salazar.

Cine y teatro

Pese a no parar de hacer televisión, Sergio Mur siempre ha encontrado hueco para subirse a los escenarios. Su currículo en cine sí es algo más escaso, con tres películas a sus espaldas: Interior (noche), Shooting for Socrates y El aviso, su interpretación más relevante hasta la fecha en la gran pantalla.

En teatro destaca su trabajo en la versión española de la obra Closer de Patrick Marber; también en The Flying Circus: los mejores sketches de los Monty Python, Molière x 2: La escuela de los maridos y Las preciosas ridículas, o el reconocido texto del teatro argentino escrito por Patricia Zangaro, A propósito de la duda.